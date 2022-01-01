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STUSSY 90年代ビンテージTシャツ
商品番号 W20766417628
商品名

STUSSY 90年代ビンテージTシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋90年代に買って着ていたので、多少の日焼けはあります。古着が好きな方。着丈…65センチ肩幅…48センチ身幅…50センチ※素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。自宅保管のためシワが生じる場合がございます。ご了承いただける方のみ購入手続きお願いいたします。
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