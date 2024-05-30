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- クロムハーツ FOTI Tシャツ 正規品 サイズM
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商品詳細
クロムハーツジョーフォティ限定Tシャツ銀のラメのプリントでカッコ良いです。ジャケットの下に着ても存在感があって良いですよ。クロムハーツ東京で購入しました。サイズはMです。アメリカ製身幅49.8センチ丈68.7センチ即決可能です。素人採寸の為、誤差があるかもしれません。中古扱いになります。ご理解ある方、ご購入下さい。購入意志のないいいね、ご質問はやめてください。出品を取り止めになる場合があります。予めご了承ください。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/Taipei220671.html
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