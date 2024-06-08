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80s USA製 チャンピオン パッカーズ Tシャツ XL NFLヴィンテージ
商品番号 K94029964520
商品名

80s USA製 チャンピオン パッカーズ Tシャツ XL NFLヴィンテージ
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ChampionTシャツsizeXL肩幅　85cm身幅　56cm着丈　72cm袖丈　18cmカラー　霜降りグレーコンディション恐らく一度も洗濯されていない、DeadStockに近い状態です。目立つ大きなダメージはありません。80sMadeinUSAチャンピオンNFLグリーンベイパッカーズのTシャツ。３段のロゴプリントが目を惹きます。袖はシングルステッチです。80sUSA製ChampionGREENBAYPACKERSTシャツ霜降りグレーチャンピオングリーンベイパッカーズNFL３段ロゴ80年代90年代ヴィンテージ
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