正規 ブルガリ クラシック シルバースクエアバックルベルト 黒 茶 リバーシブル

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数年前ブルガリ直営店にて購入しました☆BVLGARI定番「クラシックシルバースクエアバックルリバーシブルレザーベルト」★ミニマルドレスベルトメンズ\u0026レディース〇調節可能シンプルでビジネスにも使いやすいことから多くのセレブの方に愛用されている名作☆定番ならではのシンプルで上質な高級感と定番だからこそ差が出る上品な輝きは格別！角度によりさりげなく浮かび上がるブランドロゴは誰が見ても嫌味のない上品さと高級感を演出☆シンプルならではのコーディネート全体をワンランク上に格上げ！男女共に好印象間違えなし♪サイズ調節可能！バックル取り外し可能モデル！男女兼用でご愛用頂けます◎「早期終了もありえますのでお早めに」＜カラーバックルシルバーメタリックリバーシブルレザーベルトブラック×ブラウン＞《サイズ全長約107cmベルト幅約2.8cm５穴約86.5cm～96.5cm「バックル約5.2×3.5cm」》状態中古～良品※カット調節のためベルト刻印はありません。使用感やバックル小傷やベルト擦れ、ホール付近にダメージはあります。着用時支障が出る大きなダメージやパッと見で目に付くダメージは見受けれず通常使用に問題はありません。まだまだご愛用いただけますコンディション〇【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ★お取引の際は迅速な対応、丁寧な対応、丁寧な包装と最善を心がけます☆時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもカルティエ、グッチ、ディオール、ドルガバ等のブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願いますカラー···ブラック素材···本革