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converse all star us orginator オールスター　カモ
商品番号 J43411318067
商品名

converse all star us orginator オールスター　カモ
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆サイズ…US9.5(28㎝)◆カラー…ウッドランドカモ◆状態…新品、未使用、箱付き、付属品完品※状態の詳細は画像からご判断ください。◆定価…8,250円返品はご遠慮下さい。#converse#usoriginator#allstar#ct70#chucktaylor#コンバース#オールスター#チャックテイラー
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