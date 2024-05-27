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15日だけの特別価格 【新品未使用】laropaラロパ トラッカーキャップ
商品番号 E55192987112
商品名

15日だけの特別価格 【新品未使用】laropaラロパ トラッカーキャップ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラ・ロパのメッシュキャップになります！ブラウン色とロゴがとてもかわいいです！新品末使用でタグ付きです！宅急便コンパクトでの発送となるので、少々圧迫しての発送となります。60サイズ以上の箱で発送して欲しい場合は、コメントを頂き次第、プラス300円でのお値段になります。かなり値下げをしたので値下げ交渉は受け付けません。カラー···ブラウン
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