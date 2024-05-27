マイケルコース ベルト US L MKロゴ ブラック シルバー リバーシブル ...

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○商品情報MICHAELKORSマイケルコースMICHAELMICHAELKORSマイケルマイケルコースベルトUSLロゴ刻印ブラックブラウンシルバーリバーシブル新品メンズレディース男女兼用ユニセックス新品未使用MKロゴ金具を取り外さなくても金具を回転させて簡単にリバーシブルとしてご愛用いただけます。○サイズUSサイズL全長約106.5cm（ベルト穴間隔約2.5cmで5段階調節）幅約3cm平置き実寸。(若干の誤差はご容赦ください。)○カラーブラックブラウン○付属品なし※箱、ショッパーは付属いたしません。○状態アメリカの小売店で購入した商品ですが、若干のスレや汚れ等がある場合がございますのでご了承ください。上記にご理解がない方は購入をお控えください。○購入場所アメリカの小売店にて家族用に購入しましたが使用する機会がない為、出品しました。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。H-MK15