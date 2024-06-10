VERDY × BLACKPINK Tシャツ　ジェニー着用

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商品詳細
VERDY×BLACKPINKTシャツ ジェニー着用 カラー ブラックサイズ XL新品未開封日本ポップアップにて購入BLACKPINKWORLDTOUR\"BORNPINK\"POP-UPSTOREBLACKPINK✖️VERDY東京のポップアップストアにて購入。#BLACKPINK#VERDY#ブラックピンク#ブルピン#ヴェルディー#ジェニ#リサ#ジス#ロゼ#BLINK#ブリンク#JISOO#JENNIE#ROSE#LISA
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