【A.P.C. / アーペーセー】別注 オーバーサイズ ロゴプリント Tシャツ

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A.P.C.×EDIFICE本国承認のもと、作成したEDIFICEでしか購入できない別注アイテム。カラー グレーサイズ L定価 14300円身幅55.5肩幅59.5着丈（1番上から）67.5（素人採寸のため多少の誤差はご了承ください）身幅が広く着丈が短いです。クリーニング済で美品かとは思いますが神経質な方の購入はご遠慮ください。