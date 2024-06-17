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ヴィヴィアンウエストウッド　Tシャツ
商品番号 K75944683673
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　Tシャツ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドマン
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッドマンTシャツうさぎ　バニー有楽町のマルイの店舗にて購入しました。サイズ46色褪せ等はないと思います。個人の主観にはなりますのでご了承ください。中古品となりますのでご了承の上ご購入頂ければと思います。
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