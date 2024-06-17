ヴィヴィアンウエストウッド　Tシャツ

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ヴィヴィアンウエストウッドマンTシャツうさぎ バニー有楽町のマルイの店舗にて購入しました。サイズ46色褪せ等はないと思います。個人の主観にはなりますのでご了承ください。中古品となりますのでご了承の上ご購入頂ければと思います。