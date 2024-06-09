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- LiSA「Rally Go Round」B2告知ポスター、CD初回\u0026期間限定盤
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商品詳細
観覧いただきありがとうございます。◆内容◆CD・初回生産限定盤・期間生産限定盤・B2告知ポスター⭕️ポスターは新品未開封です。⭕️CDは、目立った傷などは無く、保存状態も良好ですが、中古品ということをご理解の上ご検討ください。⭕️即購入OK！#LiSA#じん#りさ#リサ#LiSAっ子#ニセコイOPオープニングテーマ
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