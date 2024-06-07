ヴィズヴィム 19SS エクセルシオールキャップ ベースボールキャップ 帽子

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商品詳細
【ブランド名】 VISVIM【アイテム名】 19SSEXCELSIORCAP【サイズ】 SM【カラー】 オフホワイト【品質表記】 コットン100%【商品状態】 中古品※内側部分に多少の薄汚れが見られますが、特に目立つダメージ等のない全体的に状態の良いお品です。【実寸】 頭周り58cm前後ツバ7cm【備考】 -
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