《希少》シュプリーム×ニューエラ CROSS BONES LA キャップ

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15,000→12,000→8,500円Supreme×NewEraCrossBonesCapニューエラとコラボし始めた初期作品で、2007〜2008年頃に原宿店で購入した正規品です。ブランドネームやNYを冠したデザインは多いもののLAは珍しいです。当時NYと2種ありLAのほうが生産数が少ないということでこちらを購入しました。市場で出回っているところを見ることも少ないレアなものなのでコレクションとしてもご検討下さいませ。●柄:生地はネイティブクロス、右サイドには今や定番とも言えるMLBインスパイアのワールドチャンピオンパッチ、後方部にはボックスロゴがデザインされています。●サイズ:73/8(58.7cm)●状態:購入後試着程度で結局コレクション保管されていました。15年程度経過しているため未使用扱いにはしておりません。特筆して傷、シミ等は無いと思います。緩衝材で包装し、可能な限り型崩れしないように発送致します。素人保管の旨ご理解のうえご購入頂ければ幸いです。写真で分からない、気になる点があればコメント下さいませ。#Supreme#ラルフローレン#Ralphlauren#ポロラルフローレン#ポロカントリー#ポロカン#POLOCOUNTRY#RRL#ダブルアールエル#ビンテージ#ヴィンテージ#古着#コンバース#VANS#CONVERSE#Thenorthface#ノースフェイス#NY