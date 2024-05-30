日本正規品 定価3万 名門Aquascutum アクアスキュータムウールマフラー

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イングランドの名門Aquascutum アクアスキュータムの上質ウールストールです。上品なカラーリングと上質な素材でヘビーローテのお品になることと思います。薄過ぎず厚過ぎずの程よい素材感です。状態は新品未使用ですが保管品です。ＮＣＮＲでお願い致します。■AQUASCUTUMSINCE1851ロンドン、リージェント街の高級服仕立屋からスタート。ラテン語の“aqua－水”と“scutum－盾”を組み合わせた造語“Aquascutum”を冠した防水コートで世界的な評価を受け、以来170年以上ものあいだ、本物を追求するエグゼクティブから支持を受け続けるモダン・ブリティッシュブランドです。サイズ３５ｃｍ １７６ｃｍウール１００％ イタリア製#バーバリー#ジョンストンズ#Aquascutumカラー···グレー