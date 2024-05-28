【美品】ボッテガヴェネタ　セカンドバッグ　長財布　クラッチバッグ　ブラック

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★ご覧頂き誠に有難うございます★【商品状態】外観：目立つ傷汚れなく綺麗な状態を保っております。内観：少し小傷や擦れがございますが綺麗な状態の内観になります。【仕様】サイズ：W22×12センチ収納：札入れ 小銭入れ カードポケット×6他ポケット×2カラー：ブラック付属品：保存袋 （画像中の箱は付属致しません）※本商品は大手ブランドオークションより購入した、《確実正規品》です。真贋済みですので、安心してお買い求め下さい★【送料】無料【配送について】入金確認後、1〜2日で発送致します。★最後までご覧頂き誠に有難う御座いました！お品物によってはお値段交渉等も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください★M1009