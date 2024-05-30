POSTPUNKPrintTee BIG／blurhmsROOTSTOCK XL

商品の説明\"ご覧いただきありがとうございます!直接購入OK(#^.^#)【サイズ】M:肩幅55cm身幅65cm着丈72cmL:肩幅56cm身幅67cm着丈75cmXL:肩幅58cm身幅69cm着丈77cm【平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。】MLXLサイズは在庫がございます。いつでも相談に乗ってくれます。☆並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（国内の並行輸入品を取り扱うショップ）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。\"