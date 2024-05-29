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CASIO G-SHOCK GA-110GW(5146)
商品番号 W97815499202
商品名

CASIO G-SHOCK GA-110GW(5146)
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトムーブメント···クォーツ/電池式国内正規品。外箱、内箱、取扱説明書あり。着用回数5回、比較的綺麗ですが、購入後5年経過しています。動いていますが、電池交換を推奨します。状態は写真でご確認いただき、納得の上でご購入ください。
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