CASIO G-SHOCK GA-110GW(5146)

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カラー···ホワイトムーブメント···クォーツ/電池式国内正規品。外箱、内箱、取扱説明書あり。着用回数5回、比較的綺麗ですが、購入後5年経過しています。動いていますが、電池交換を推奨します。状態は写真でご確認いただき、納得の上でご購入ください。