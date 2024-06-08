ブリーフィング　ゴルフ　モックネック　Tシャツ

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最終値下げです！ブリーフィングのモックネックTシャツです。サイズが合わないので出品します。付いてきたタグも残っています。公式サイトでも売り切れている商品です。●サイズ：XL●カラー：ネイビー●定価：19,800円（税込）●状態：ラウンドで一回だけ着用しました中古品をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。MENSBACKLOGOLINEHIGHNECKRELAXEDFITブリーフィングモックネック