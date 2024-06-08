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ブリーフィング　ゴルフ　モックネック　Tシャツ
商品番号 S65952179007
商品名

ブリーフィング　ゴルフ　モックネック　Tシャツ
ブランド名 ブリーフィングゴルフ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げです！ブリーフィングのモックネックTシャツです。サイズが合わないので出品します。付いてきたタグも残っています。公式サイトでも売り切れている商品です。●サイズ：XL●カラー：ネイビー●定価：19,800円（税込）●状態：ラウンドで一回だけ着用しました中古品をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。MENSBACKLOGOLINEHIGHNECKRELAXEDFITブリーフィングモックネック
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