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C.E Mechanism Cap
商品番号 C78030308255
商品名

C.E Mechanism Cap
ブランド名 シーイー
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BEAMSにて新品購入後、試着しましたが似合わなかったため出品します。■デザインフロント、サイド、バックに刺繍でオリジナルのグラフィックが配されたキャップ。オーセンティックな形で使いやすいデザインです。■ディテールバックはストラップ仕様でフィットの調節が可能。■メーカー品番CES24G08C.EBillionaireBoysClubを手掛け、ストリートシーンを見守り続けてきたSK8THING、TobyFeltwell、Hishi共に、アメリカの作家PhilipKDickの著書「Ubik（ユービック）」が好きだと言うことから名付けられた。「BringbackStreetWear！」を掲げ、ScienceFictionにインスパイアされた現代に合う新たな洋服を提案している。
http://narcologia.ru/goods/stepchild256352.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi500547.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture415941.html

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C.E(シーイー)

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C.E - 【ラスト1点】Mechanism Cap Black | ALTERFATE

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CE シーイー MECHANISM CAP

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