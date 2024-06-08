C.E Mechanism Cap

BEAMSにて新品購入後、試着しましたが似合わなかったため出品します。■デザインフロント、サイド、バックに刺繍でオリジナルのグラフィックが配されたキャップ。オーセンティックな形で使いやすいデザインです。■ディテールバックはストラップ仕様でフィットの調節が可能。■メーカー品番CES24G08C.EBillionaireBoysClubを手掛け、ストリートシーンを見守り続けてきたSK8THING、TobyFeltwell、Hishi共に、アメリカの作家PhilipKDickの著書「Ubik（ユービック）」が好きだと言うことから名付けられた。「BringbackStreetWear！」を掲げ、ScienceFictionにインスパイアされた現代に合う新たな洋服を提案している。



C.E(シーイー)



C.E - 【ラスト1点】Mechanism Cap Black | ALTERFATE



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