ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
BEAMSにて新品購入後、試着しましたが似合わなかったため出品します。■デザインフロント、サイド、バックに刺繍でオリジナルのグラフィックが配されたキャップ。オーセンティックな形で使いやすいデザインです。■ディテールバックはストラップ仕様でフィットの調節が可能。■メーカー品番CES24G08C.EBillionaireBoysClubを手掛け、ストリートシーンを見守り続けてきたSK8THING、TobyFeltwell、Hishi共に、アメリカの作家PhilipKDickの著書「Ubik（ユービック）」が好きだと言うことから名付けられた。「BringbackStreetWear！」を掲げ、ScienceFictionにインスパイアされた現代に合う新たな洋服を提案している。
http://narcologia.ru/goods/stepchild256352.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi500547.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture415941.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild256352.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi500547.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture415941.html
C.E(シーイー)
C.E - 【ラスト1点】Mechanism Cap Black | ALTERFATE
C.E MECHANISM CAP
CE シーイー MECHANISM CAP
シーイー(C.E)｜Mechanism Cap｜公式通販｜FIGURE ONLINE｜フィギュア ...
CE シーイー MECHANISM CAP
Mechanism Cap Blue - フリーサイズ
BEAMS（ビームス）C.E / Mechanism Cap（帽子 キャップ）通販｜BEAMS
＜C.E＞MECHANISM CAP/キャップ
BEAMS（ビームス）C.E / Mechanism Cap（帽子 キャップ）通販｜BEAMS
C.E＞MECHANISM CAP/キャップ
C.E / シーイー】FALSE NEEDS CAP（キャップ）｜WISM（ウィズム）の ...
BEAMS（ビームス）C.E / Mechanism Cap（帽子 キャップ）通販｜BEAMS