LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガ メンズ 長財布

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【商品説明】▪️素材···タイガレザー LV刻印入り▪️カラー···ネイビー▪️サイズ:タテ約19cmxヨコ約9.5cm（ヨコは折り畳んだ状態での値）▪️付属品：LOUISVUITTON箱▪️そごう千葉店で購入した正規品▪️イニシャル刻印なし【商品コンディション】▪️多少の傷、擦れなどはありますが、目立つレベルのものはありません。▪️ファスナーはスムーズに動きます。その他、使用に当たって問題はありません。中古品であることをご理解の上、ご購入ください。ヴィトンルイ・ヴィトンルイヴィトンLOUISVUITTONタイガメンズブランド財布長財布二つ折り財布