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LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガ メンズ 長財布
商品番号 P60692176705
商品名

LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガ メンズ 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,156 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】▪️素材···タイガレザー　LV刻印入り▪️カラー···ネイビー▪️サイズ:タテ約19cmxヨコ約9.5cm（ヨコは折り畳んだ状態での値）▪️付属品：LOUISVUITTON箱▪️そごう千葉店で購入した正規品▪️イニシャル刻印なし【商品コンディション】▪️多少の傷、擦れなどはありますが、目立つレベルのものはありません。▪️ファスナーはスムーズに動きます。その他、使用に当たって問題はありません。中古品であることをご理解の上、ご購入ください。ヴィトンルイ・ヴィトンルイヴィトンLOUISVUITTONタイガメンズブランド財布長財布二つ折り財布
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