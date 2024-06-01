CAVENDISH 3FOLD WALLET 最高級カーフレザー 三つ折り財布

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【即購入OK！】【送料無料！】※発送やコメントについてご説明があります※※予めプロフィールも合わせてご覧ください※●商品説明●ブランド：CAVENDISH/キャベンディッシュ----------------------------------------カラー：ダークブラウン----------------------------------------ダメージ・デザイン・状態について・未使用品です。表面にスレや色ムラあり。 気にされない方向け・素材：牛革・MONTCALM3FOLDWALLETPARMACALFSERIES・定価36,300円・日本製・牛革でも最高級とされ大手メゾンでも使用している INCAS(インカス)社のイタリア産カーフレザー使用----------------------------------------※※※ご購入の前に※※※ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ・着画はご用意しておりません。・当方の身長/体型/履いている靴のサイズ等からサイズ感のご質問はお受けいたしかねます。採寸サイズ/表記サイズにてご検討ください。公式ホームページを検索していただくと確実かと思います。・香りに敏感な方や神経質な方、少しでも状態が気になる方はご購入をご遠慮ください。・状態考慮/送料込みのお値段となります。値段交渉の際はご希望額を提示の上コメントをお願いします。1,000円以上のお値下げは基本的にお断りしております。・評価完了後の返品に関しましてはお受けしておりません。・サイズが合わない/色がイメージと異なるなどの返品は基本的にお受けしません。気になる箇所は予めご質問で解決してからご購入お願い致します。★上記に記載してあることに関して質問は対応しません。ご了承ください。AZ013-6930#TURN_レディース#TURN_AZ231001