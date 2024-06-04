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商品詳細
ヴェルサーチの長財布です。20年以上前に購入しました商品です。冠婚葬祭用に購入しましたが使う事ご無いので販売させていただきます。このヴェルサーチは古いタイプで滅多に出回らないタイプですのレアな商品です。皮製でいい物です。気にいってもらえましたらよろしくお願いいたします。6月4日500円値下げいたしました。カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革
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