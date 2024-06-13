イヴ・サンローラン　ベルト

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カラー···ブラック目立った傷や汚れなどはありません。4枚目の通りシワは少しありますが、着用した際伸びる為目立つことはありません。濡れないように発送いたします。素人包装のため気になる方はご遠慮ください。即購入可能です‼︎質問のある方はコメントください。答えられるものはお答えします。#ベルト#即購入可能#イヴ・サンローラン#YSL