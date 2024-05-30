美品 ボッテガヴェネタ カセット ジップアラウンドファスナー 黒 緑 ...

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商品詳細
▶︎特徴ブランド名/ボッテガヴェネタアイテム名/ジップアラウンドウォレットカラー/ブラック 黒 縁全体がグリーン（緑）ラウンドファスナー ラウンドジップ 長財布イントレチャート パラキート マキシメンズ レディース ユニセックスICチップ内蔵型▶︎状態 光の加減によってはうっすらと表面に線傷が見えますが、使用に差し支えるような目立った傷汚れはなく、全体的に綺麗な状態です。▶︎サイズ高さ 約12cm横 約19cmマチ約3cm▶︎素材レザー ▶︎付属品保管箱▶︎購入元大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品▶︎備考写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。傷や汚れのないよう丁寧に梱包させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis68344.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant821682.html
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ボッテガ ヴェネタ BOTTEGA VENETA 財布 二つ折り ラウンドファスナー財布 CASSETTE マキシイントレチャート 二つ折り財布 2023年秋冬新作 649596 VBWD2 3724 | フリマアプリ ラクマ
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