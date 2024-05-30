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美品　ボッテガヴェネタ カセット　ジップアラウンドファスナー　黒　緑
商品番号 G36367938309
商品名

美品　ボッテガヴェネタ カセット　ジップアラウンドファスナー　黒　緑
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 21,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▶︎特徴ブランド名/ボッテガヴェネタアイテム名/ジップアラウンドウォレットカラー/ブラック　黒　縁全体がグリーン（緑）ラウンドファスナー　ラウンドジップ　長財布イントレチャート　パラキート　マキシメンズ　レディース　ユニセックスICチップ内蔵型▶︎状態　光の加減によってはうっすらと表面に線傷が見えますが、使用に差し支えるような目立った傷汚れはなく、全体的に綺麗な状態です。▶︎サイズ高さ　約12cm横　約19cmマチ約3cm▶︎素材レザー　▶︎付属品保管箱▶︎購入元大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品▶︎備考写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。傷や汚れのないよう丁寧に梱包させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis68344.html
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