【非売品 当時物 入手困難】 B2ポスター 聖闘士星矢 神々の熱き戦い

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はじめまして！数ある商品の中から、ご覧頂きありがとうございます。まずは必ず、プロフィールに目を通して頂いてからご購入手続き、コメントへ進んでいただくよう宜しくお願い致します！丸めて発送いたします。サイズ B2ポスター51.5cm×72.8cm『聖闘士星矢』（セイントセイヤ、SAINTSEIYA）は、車田正美による日本の漫画。1985年12月（1986年1・2合併号）より集英社の漫画雑誌『週刊少年ジャンプ』（以下WJと表記）で連載を開始した。「聖衣（クロス）」と呼ばれる星座の趣向を凝らした鎧や、ギリシア神話をモチーフにした物語が人気を博し、1980年代WJの看板作品の一つとなった。2022年2月時点で全世界シリーズ累計は5000万部を突破している[1]。この世には邪悪がはびこるとき、必ずや現れるといわれる希望の闘士聖闘士（セイント）。その拳は空を裂き、蹴りは大地を割るという。彼らは神話の時代より女神アテナに仕え、武器を嫌うアテナのために素手で敵と戦い、天空に輝く88の星座を守護としてそれを模した聖衣（クロス）と呼ばれる防具を纏う。そして現代、6年もの厳しい修行を経てアテナの聖闘士となった少年星矢が父に運命を託された実の兄弟たち（アニメ版では同じ境遇の少年たち）と共に地上の覇権を争う神々の争いに身を投じる。天馬星座（ペガサス）の星矢、龍星座（ドラゴン）の紫龍、白鳥星座（キグナス）の氷河、アンドロメダ星座の瞬、鳳凰星座（フェニックス）の一輝、の5人の青銅聖闘士（ブロンズセイント）が全編を通じて物語の軸となる。