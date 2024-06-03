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美品【エンポリオアルマーニ】Tシャツ　 L
商品番号 J48721922088
商品名

美品【エンポリオアルマーニ】Tシャツ　 L
ブランド名 エンポリオアルマーニ
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···カラー···ブルー　ネイビー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···夏百貨店のブランドで購入した正規品です。定価は48,000円でした。サイズ肩幅　45㎝身幅　51㎝着丈　67㎝袖丈　23㎝素材レーヨン　73％ポリアミド　20％ポリウレタン　7％#アルマーニ#ARMANI#ARMANI_COLLEZIONI#アルマーニコレッツォーニ#正規品#美品#ブランド#エンポリオアルマーニ#EMPORIO_ARMANI#Tシャツ#半袖#カジュアル#ネイビー#ブルー#チェック#高級#スマート#洗濯可#ウォッシャブル#ホームクリーニング#手洗い#L#未使用に近い
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