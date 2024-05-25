【新品未使用】ポールスミス 二つ折り財布013 ブルー

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※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。●商品紹介・ポールスミスの二つ折り財布です。●メーカー、ブランド・ポールスミス/PaulSmith●状態・新品、未使用・箱をご希望の方は購入前にコメントお願いいたします(購入前にコメントが無い場合はお付けいたしません)・革製品特有の小キズ、スレ等がある場合がございます。お気にされる方はご注意願います。●サイズ等・大きさ(実寸):縦10cm×横11cm×幅2cm (素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。)・メーカー表示色:ブルー・素材:牛革●その他・類似商品を購入したため、出品いたします。・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色みが多少異なる場合がございますのでご了承願います。ポールスミス、ポール・スミスPaulSmith財布、さいふ、サイフ長財布、がま口財布、ラウンドファスナー二折り財布、三折り財布、折り財布小銭入れ、コインケース鍵入れ、キーケース、名刺入れ定期入れ、パスケース、カードケース