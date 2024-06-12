Stussy \u0026 Better Gift Shop NEW ERA59Fifty

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ご覧頂きありがとうございます！stussyとbettergiftshopとneweraのトリプルコラボの新作2023fwキャップです！カラーは写真の通りのネイビーで、サイズは1番人気の75/8です！このモデルは男女どちらでもかっこよく可愛く着用できます！店舗オンラインでも即完売で相場が上がってくることも見込まれますのでお早めのご購入おすすめします！即発送新品未使用タグ付きでお送りします！即購入OKです！stussyの日本の店舗で購入致しました！