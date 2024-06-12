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Stussy \u0026 Better Gift Shop NEW ERA59Fifty
商品番号 L55019907679
商品名

Stussy \u0026 Better Gift Shop NEW ERA59Fifty
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 5,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！stussyとbettergiftshopとneweraのトリプルコラボの新作2023fwキャップです！カラーは写真の通りのネイビーで、サイズは1番人気の75/8です！このモデルは男女どちらでもかっこよく可愛く着用できます！店舗オンラインでも即完売で相場が上がってくることも見込まれますのでお早めのご購入おすすめします！即発送新品未使用タグ付きでお送りします！即購入OKです！stussyの日本の店舗で購入致しました！
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