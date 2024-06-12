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MASON KITSINE メゾンキツネ キャップ
商品番号 T16048014709
商品名

MASON KITSINE メゾンキツネ キャップ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MASONKITSINEメゾンキツネキャップ今年の7月頃にセレクトショップにて購入しました。その後2、３回着用しましたが、使用頻度があまりないため出品致します。悪魔でも中古品の為神経質な方は御遠慮下さい。ご理解頂いた上でご購入下さい。タグも必要な方はコメント下さい、定価14,850円
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