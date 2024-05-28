MH913 SUPREME コムデギャルソン コラボ キャップ ニューエラ

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商品詳細
★即購入大丈夫です。★値引きは対応してません。★ブランド★SUPREMEシュプリーム★アイテム★コムデギャルソンコラボキャップニューエラ★カラー★ブラック★サイズ★71/457.7cm★コンディション★中古商品になります。目立った汚れはありませんがステッカーにハゲがあります。詳しくは画像を参考にされて下さい。細かな状態を気にされる方の入札はご遠慮下さい。＊145
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