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パックから自引きしたカードです。入手後はスリーブに入れて保管しております。状態は丁寧に確認しておりますが、素人判断ですので神経質な方や完璧を求める方からのご購入はご遠慮させていただきます。トラブル防止のため一律プレイ用でお願いしております。傷の状態など気になりましたらお気軽にコメントください。折れ濡れ対策をした上で発送します。お互いが気持ちよくお取引をしたいので、上記ご了承いただけた方のみ商品ご購入ください。ポケカポケモンカード種類···ポケモンカード(ポケカ)