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ジョナサン・レイ直筆サイン入り★SBKカワサキKawasakiモンスターCAP
商品番号 G64630025763
商品名

ジョナサン・レイ直筆サイン入り★SBKカワサキKawasakiモンスターCAP
ブランド名 カワサキ
特別価格 税込 11,508 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Kawasaki未使用CAPですスーパーバイクSBKでV6を達成させた現役活躍中のレジェンドジョナサン・レイの直筆サイン入りCAPです欧州で発売された日本未発売のCAPです勿論ジョナサン本人に鈴鹿8耐開催時パドック裏にて競争率の高い中、書いて頂きました鈴鹿8耐鈴鹿サーキットカラー···ブラック形···ベースボール
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