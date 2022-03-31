ジョナサン・レイ直筆サイン入り☆SBKカワサキKawasakiモンスターCAP ...

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商品詳細
Kawasaki未使用CAPですスーパーバイクSBKでV6を達成させた現役活躍中のレジェンドジョナサン・レイの直筆サイン入りCAPです欧州で発売された日本未発売のCAPです勿論ジョナサン本人に鈴鹿8耐開催時パドック裏にて競争率の高い中、書いて頂きました鈴鹿8耐鈴鹿サーキットカラー···ブラック形···ベースボール
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