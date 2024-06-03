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最終値下 heerby 春日楽器 レスポールスタンダード レフティ
商品番号 F18727759592
商品名

最終値下 heerby 春日楽器 レスポールスタンダード レフティ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 13,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

heerby春日楽器レスポールスタンダードレフティです。1970年代の日本製、貴重なレフティ仕様です。ボディに打痕、擦り傷などがあります。ネックに汚れ、擦り傷などがあります。シリアルNo.はヘッド裏に記載されてます。ヘッドに塗装欠けなどあります。演奏に関わる動作に問題はありません。【ブランド】heerby/ハービー【生産国】日本【ヘッド形状】GIBSONタイプヘッド【ロッドカバー】2点留め【カラー】ブラック【重量】3.4kg【付属品】なし【発送】エアキャップで包んで、段ボールで梱包してお送りします。ジャパンビンテージgrecoグレコfresherフレッシャーfernandesフェルナンデスgabanギャバンjoodeeジョーディーtokaiトーカイ
http://narcologia.ru/goods/marshal493880.html
http://narcologia.ru/goods/ordering909379.html
http://narcologia.ru/goods/reboot122136.html
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