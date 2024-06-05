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ビンテージ ハーレーダビッドソン 両面 Tシャツ デイトナビーチ スカル
商品番号 Q22342991660
商品名

ビンテージ ハーレーダビッドソン 両面 Tシャツ デイトナビーチ スカル
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハーレーダビッドソンTシャツSKULLデイトナビーチスカルフロントには人気のスカルプリントにバックにはバイクプリントにデイトナビーチの文字が入ったの一枚。フェードがかかったボディーの状態もいいのでオススメです。サイズ表記不明着丈70cm身幅49cm肩幅51cm袖丈20cm目立ったダメージは見られず状態も良好になります。
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