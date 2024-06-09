WTAPS 2022AW 59FIFTY CAP NEWERA BLACK L

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商品詳細
WTAPSダブルタップス22AW新作222NENED-HT0159FIFTYLOWPROFILE/CAP/POLY.TWILL.NEWERAn.LEAGUEBLACKサイズL頭周り59.6cm。正規店購入の本物です。ご安心下さい。付属品は全てお付け致します。新品未使用品です。発送はゆうゆうメルカリ便にて発送させて頂きます。コンパクト梱包ご了承下さいませ。数も少なくとても人気があり、即完売になったアイテムです。ぜひこの機会に何卒宜しくお願い致します。落札後、3日以内のお取引をお願い致します。新品ですが、神経質な方は入札をお控え下さい。商品発送後の返品は一切対応致しません。descendantディセンダントneighborhoodネイバーフッド形···ベースボール
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