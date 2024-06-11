Gravity オリジナル オール ブラス製 ウォレットチェーン（送料込み）

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ウォレットチェーンのエイジング | ガロンのハンドメイドとアトリエの日常 ウォレットチェーンのエイジング | ガロンのハンドメイドとアトリエの日常

ご覧頂き有り難う御座いますプロフィールをご覧になって頂きご納得の上、コメント、ご購入をお願い致しますオールブラス（真鍮）製のウォレットチェーン【丸】ですリングチェーンでは一番太いものになります長さは全長で570mm、チェーン部分で450mmになります他のサイズ、喜平もありますご不明点があればコメントよろしくお願いいたします※画像は製作時の物です真鍮（ブラス）はシルバーや他の金属のように経年変色します（磨けば元に戻ります）ご了承下さい#オルテガ#チマヨ#ターコイズ#コンチョ#ショルダーバッグ#ラグ#ブランケット#本革#レザー#ビンテージ#インディアンジュエリー#バッグ#かばん#ミニ#ハンドメイド#手作り#アメリカン#ウェスタン#メキシカン#インディアン#ネイティブ柄#西海岸#サーファー#アウトドア#キャンプ#ナバホ#navajo#ホピ#hopi#ズニ#zuni#おしゃれ#プレゼント