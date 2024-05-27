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- ぐい呑み（酒杯／お猪口）作家物 久岡冬彦作 奈良県 天風窯
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商品詳細
故・久岡冬彦さんの作です。もう手に入りません。写真にて「冬」烙印確認できます。久岡冬彦先生は、１９４４年兵庫県生まれで、石黒宗麿先生・清水卯一先生に師事され、１９７３年に独立され、奈良で天風窯を築かれました。２００１年には、アメリカ・ラスベガス美術展に招待出品もされています。陶歴については、写真にて掲載しております。本作品は未使用ですが、家保存のため細かいことが気になる方の購入はお控えください。#クリスマスプレゼント#日本酒#父#クリスマス#誕生日#プレゼント
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