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- 美品 OLD SUPREME “LIVE TO RIDE” Tシャツ
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商品詳細
2007sOLDSUPREME“LIVETORIDERIDETOLIVE”DESIGNEDBYTETVINTAGETEE/オールドシュプリーム“リブトゥライドライドトゥリブ”西山徹ビンテージTシャツSIZEL着丈72cm身幅55cm2007年発売の名作”LIVETORIDE”Tシャツです。DCコミック”バットマン”のキャラクター”ロビン”を大胆に落とし込んだデザインになります。あまり着る機会がないためお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit332986.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless869659.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate698177.html
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