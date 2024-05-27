美品 OLD SUPREME “LIVE TO RIDE” Tシャツ

2007sOLDSUPREME“LIVETORIDERIDETOLIVE”DESIGNEDBYTETVINTAGETEE/オールドシュプリーム“リブトゥライドライドトゥリブ”西山徹ビンテージTシャツSIZEL着丈72cm身幅55cm2007年発売の名作”LIVETORIDE”Tシャツです。DCコミック”バットマン”のキャラクター”ロビン”を大胆に落とし込んだデザインになります。あまり着る機会がないためお譲りします。



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