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美品 OLD SUPREME “LIVE TO RIDE” Tシャツ
商品番号 R53471158271
商品名

美品 OLD SUPREME “LIVE TO RIDE” Tシャツ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2007sOLDSUPREME“LIVETORIDERIDETOLIVE”DESIGNEDBYTETVINTAGETEE/オールドシュプリーム“リブトゥライドライドトゥリブ”西山徹ビンテージTシャツSIZEL着丈72cm身幅55cm2007年発売の名作”LIVETORIDE”Tシャツです。DCコミック”バットマン”のキャラクター”ロビン”を大胆に落とし込んだデザインになります。あまり着る機会がないためお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit332986.html
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