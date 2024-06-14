【極美品✨】ルイヴィトン タイガ ジッピードラゴンヌ ICチップ搭載 長財布

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《商品概要》LOUISVUITTONルイヴィトンL字ファスナー長財布ジッピードラゴンヌタイガノワールアルドワーズメンズNFCICチップRFIDM69409《購入元》ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品《ブランド》LOUISVUITTONルイヴィトン《状態》A+美品中古品のため若干の使用感はございますが、見た目は大変綺麗でまだまだご使用いただけるお品です。勿論、破れやベタつきはなく安心してお使いいただけます(^^)《素材》レザー《サイズ》タテ11cmヨコ20cmマチ3cm《カラー》ブラック黒《付属品》箱ストラップ----------------------------------------------○なるべく実物に近づけるよう撮影しておりますが、多少実物と異なる色合いになる場合があります。○中古品のため写真に写りこまない小さな傷、汚れ等ある場合がございます。中古品への理解がない方はご購入を控えて頂くようお願い致します。○簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○郵送中に破損しないようしっかりと梱包して発送いたしますのでご安心くださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。