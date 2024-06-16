【二体セット】専用　アイバーソン　フィギュア

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専用McFarlaneToysNBASportsPicksSeries8ActionFigure AllenIverson・マクファーレントイズ・NBAseries8・アレン・アイバーソン・ブラック\u0026ホワイト・サイズ：6inch・新品未開封・レアカラー・バリアント即購入⭕️マクファーレン複数購入でお値下げします。今では入手困難のシリーズ8さらに通常の白ではなく、黒ユニフォームで大変希少品です。状態も良いのでコレクターの方いかがでしょうか？マクファーレンNBAシリーズは当時のフィギュアとしては異色のクオリティを誇っておりポージングや表情など完成度の高くオフィシャル商品として人気が続いていました。新品未開封ですが、2000年代前半の商品ですので、パッケージに多少のスレ、黄色く変色があります。フィギュアケース内で暗室にて保管していましたので状態は良いですが神経質な方のご入札はご遠慮ください。自宅保管ですのでご理解、ご了承の上、ご購入ください。タバコ吸いません、ペット無しです。その他にもNBAグッズ出品中です。らくらくメルカリ便で、箱に入れて商品をプチプチで保護して発送させていただきます。他にもマクファーレンのスポーツシリーズを出品しております。検索用NBAカードバスケットボールマイケル・ジョーダンコービー・ブライアントレブロン・ジェームズアレン・アイバーソンシカゴ・ブルズロサンゼルス・レイカーズ#マクファーレン#NBAフィギュア#レブロン・ジェームス#アレン・アイバーソン#NBA#レイカーズ#マイケルジョーダン#コービーブライアント#ヴァリアント#バリアント#フィラデルフィア#76ers#シクサーズ#フィギュア