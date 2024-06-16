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エスターク　ドラゴンクエスト　メタリックモンスターズギャラリー　ドラクエ
商品番号 H43626068445
商品名

エスターク　ドラゴンクエスト　メタリックモンスターズギャラリー　ドラクエ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,164 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(^^)メタリックモンスターズギャラリーより■エスターク　計1点開封品、箱なし、写真の物で全てになります。経年商品につき、経年劣化、細かいキズや剥げはあるかと思いますので、状態を充分にご確認いただいた上で、中古品にご理解頂ける方はご購入お願い致しますm(__)m他にも　#あんみつドラクエフィギュアにて出品中ですので、おまとめ出来ます。購入前であれば、送料分お値引き致しますので、コメント下さい。#ドラクエ　フィギュアドラゴンクエストメタリックモンスターズモンスターズギャラリーモンスターズギャラリーHDクリスタルモンスターズキャラクターグッズ希少　貴重　レア　当時物
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