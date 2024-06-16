エスターク　ドラゴンクエスト　メタリックモンスターズギャラリー　ドラクエ

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ご覧頂きありがとうございます(^^)メタリックモンスターズギャラリーより■エスターク 計1点開封品、箱なし、写真の物で全てになります。経年商品につき、経年劣化、細かいキズや剥げはあるかと思いますので、状態を充分にご確認いただいた上で、中古品にご理解頂ける方はご購入お願い致しますm(__)m他にも #あんみつドラクエフィギュアにて出品中ですので、おまとめ出来ます。購入前であれば、送料分お値引き致しますので、コメント下さい。#ドラクエ フィギュアドラゴンクエストメタリックモンスターズモンスターズギャラリーモンスターズギャラリーHDクリスタルモンスターズキャラクターグッズ希少 貴重 レア 当時物