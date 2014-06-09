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DC COMICS美少女 パワーガール セカンドエディション コトブキヤ
商品番号 V25570302600
商品名

DC COMICS美少女 パワーガール セカンドエディション コトブキヤ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KotobukiyaPowerGirlケースに入れて飾っていました。足に傷があります。画像3箱はありません。プラスチックは縁を切り取って残してあります。画像7段ボール箱で発送いたします。値下げ希望の方は希望額をご提示ください。#KOTOBUKIYA#DCコミックス#パワーガール#DCCOMICS美少女パワーガールセカンドエディション1_７完成品フィギュア
http://narcologia.ru/goods/peroration537315.html
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