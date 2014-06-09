DC COMICS美少女 パワーガール セカンドエディション コトブキヤ

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商品詳細
KotobukiyaPowerGirlケースに入れて飾っていました。足に傷があります。画像3箱はありません。プラスチックは縁を切り取って残してあります。画像7段ボール箱で発送いたします。値下げ希望の方は希望額をご提示ください。#KOTOBUKIYA#DCコミックス#パワーガール#DCCOMICS美少女パワーガールセカンドエディション1_７完成品フィギュア
http://narcologia.ru/goods/peroration537315.html
http://narcologia.ru/goods/tenet344363.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic877212.html
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コトブキヤ立川本店 on X:
【中古即納】[未開封][FIG]DC COMICS美少女 パワーガール セカンドエディション DC UNIVERSE(DCユニバース) 1/7 完成品 フィギュア(DC036) コトブキヤ(20180629)
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