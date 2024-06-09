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越前焼　脇谷窯　西浦武作　三足向付　五客　C　R5874
商品番号 P44333662318
商品名

越前焼　脇谷窯　西浦武作　三足向付　五客　C　R5874
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 10,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（ライター比較写真のもの）高さ約４．２～４．７cm　幅約１２．８cm×約１３cm大きさにはバラつきがあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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