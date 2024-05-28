トンボレックス ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181BK 防水タイプ

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商品詳細
新品、未使用品です。クローゼットで眠っていたので、状態はイイと思います。トンボレックスレスキューケブラー(R)繊維製防火手袋グローブK-A181BK防水タイプカラー···ブラック手袋形···5本指
http://narcologia.ru/goods/contemplate190577.html
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