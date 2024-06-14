セール 29cm アディダスオリジナルス チームコート 29cm 白/黒

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商品詳細
お値下げは致しておりません。新品未使用品adidasアディダスオリジナルスTEAMCOURTチームコートEG9734白/黒メンズスニーカー29cmサイズが分からない方や神経質な方はご遠慮お願い致します。●店頭の商品ではなく、1度人の手に渡っておりますので、わずかな汚れ傷がある場合がございます。ご了承下さい。●ご覧の環境により色が違うように見える場合がございます。●トラブル保証等は致しませんのでご了承下さい。●発送は宅配便になります。※沖縄・離島の方は別途送料がかかります。
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