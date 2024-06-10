プロパガンダ CHAOS \u0026 PEACE シルバー ピラミッド リング 11号

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商品詳細
アクセスありがとうございます。他でも委託に出しておりますのでご購入前に必ずご連絡ください。プロフ必読宜しくお願い致します。◆PROPAgANDAプロパガンダCHAOS\u0026PEACE希少シルバーピラミッドリングサイズ11号美品定価２７５００円◆作りこみ良く洗練されたデザインで雰囲気良くお勧めです！◆サイズは１１号２．２×３ｍｍほどです。◆状態ですが使用感少なく、特にダメージ汚れなど不具合なく美USEです。
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