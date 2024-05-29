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Bullstrap - Black Edition マネークリップ レザー 財布
商品番号 K82047538002
商品名

Bullstrap - Black Edition マネークリップ レザー 財布
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

bullstrapのレザーのマネークリップです。使用期間は2週間程度です。・6つのカードスロット・ワンスリップセンターキャッシュポケット・磁気クリップ(折り畳まれた紙幣を10枚まで運む)・RFIDブロッキング(132Mhzでテスト済み)・L:3インチ。H：4.75インチW：0.25インチ　(L:76mmH:121W:6mm)カラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful636651.html
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