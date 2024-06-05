Saint Laurent サンローラン ジップ フラグメント カードホルダー

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商品詳細
SaintLaurentサンローランジップフラグメントカードホルダー（スムースレザー）YSLコインケース小銭入れ定価44,000円ハワイにて購入した正規品となります。長年、使っており使用感があり、多少のダメージがありますが、まだまだ使用可能です。付属品は写真をご確認ください。別の商品と合わせてご購入検討お願いします。中古品ですので、神経質の方はご購入ご遠慮ください。よろしくお願いします。以外が説明文となります。サンローランロゴを型押しした、フロントにカードスロットが付いたジップ付きコインパース。牛革（カーフ）100%寸法：13X7,5X1CMシルバートーンメタルジップ開閉式カードスロットX5ジップコインパースX1商品番号6093620U90N1000製イタリアカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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