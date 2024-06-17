vintageヴィンテージ革レザーブレスレットバングルメンズアクセサリー

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数年前メンズのvintageshopで購入したリアルレザーのバングルです。シンプルなデザインなのでどんな格好に合わせても違和感なく付けれて良かったです。これからまだまだ経年変化を楽しんでいただけます。男性も女性も付けていただけるサイズ感だと思います。詳細はサイズご確認ください。アクセサリーが増えてきたので出品します。当時￥9800ほどで購入しました。サイズ平置き長さ 20.2cm幅 1.8cmカラー···ブラウンvintage古着 ヴィンテージ ビンテージ 古着屋 アクセサリー レザー レザーバングル レザーブレスレット バングル ブレスレット メンズアクセサリー メンズアクセ y2kグランジ 00s90sリアルレザー レザークラフトレディースアクセサリー レディースアクセ