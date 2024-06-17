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vintageヴィンテージ革レザーブレスレットバングルメンズアクセサリー
商品番号 Q83130822835
商品名

vintageヴィンテージ革レザーブレスレットバングルメンズアクセサリー
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前メンズのvintageshopで購入したリアルレザーのバングルです。シンプルなデザインなのでどんな格好に合わせても違和感なく付けれて良かったです。これからまだまだ経年変化を楽しんでいただけます。男性も女性も付けていただけるサイズ感だと思います。詳細はサイズご確認ください。アクセサリーが増えてきたので出品します。当時￥9800ほどで購入しました。サイズ平置き長さ　20.2cm幅　1.8cmカラー···ブラウンvintage古着　ヴィンテージ　ビンテージ　古着屋　アクセサリー　レザー　レザーバングル　レザーブレスレット　バングル　ブレスレット　メンズアクセサリー　メンズアクセ　y2kグランジ　00s90sリアルレザー　レザークラフトレディースアクセサリー　レディースアクセ
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