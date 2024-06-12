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【極美品】ボッテガヴェネタ カードケース イントレチャート ブラック
商品番号 F34861298864
商品名

【極美品】ボッテガヴェネタ カードケース イントレチャート ブラック
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○ブランドBottegaVeneta○アイテム名刺入れ　　定期入れ　スナップボタンメンズ　レディース○サイズ　タテ　約7.7cmヨコ　約11cmマチ　約2cm○カラー黒　ブラック○素材レザー　本革○状態使用感のない非常に綺麗な状態です。届いてすぐに気持ちよくお使いいただけると思います。※あくまで中古品になりますのでご理解したうえでご購入をご検討ください。※極力実物と同じ色合いになるよう撮影しておりますが、画面設定や照明の環境によっては、色合いや質感が異なることがごさいます。ご了承ください。○付属品製品取扱書　保存袋　化粧箱○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。
http://narcologia.ru/goods/Sydney786649.html
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